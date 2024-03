L'attaccante rimarrà fuori per tre, quattro settimane

Il Bologna perde la sua stella Joshua Zirkzee. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l’attaccante “hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di tre, quattro settimane”, si legge in una nota del club. Il calciatore olandese salterà dunque certamente il match di venerdì sera al ‘Castellani’ contro l’Empoli. Nel frattempo il resto della squadra si è divisa in due gruppi: seduta di scarico per i titolari contro l’Inter, allenamento fisico e partitella per gli altri.

