La squadra di Thiago Motta a 45 punti aggancia l'Atalanta al quarto posto

Colpo del Bologna che passa 2-1 all’Olimpico contro la Lazio nel match valido per la 25a giornata di Serie A e ottiene una vittoria preziosissima nella corsa alla Champions League. I felsinei salgono infatti a 45 punti, agganciando l’Atalanta al quarto posto, mentre i biancocelesti rimangono fermi a quota 37. Primo tempo di marca laziale, con Isaksen che sblocca il risultato al 18′ su assist di Immobile, ma un errore in disimpegno di Provedel prima dell’intervallo permette agli ospiti di pareggiare i conti con El Azzouzi. Ripresa più equilibrata, decisiva la zampata di Zirkzee al 33′ su cross dalla sinistra di Kristiansen. Per la squadra di Thiago Motta si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato, mentre i ragazzi di Sarri incassano un ko pesante che frena le ambizioni europee del club.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata