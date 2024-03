I gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante

La Roma ha battuto 4-0 il Brighton nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League che si è giocata all’Olimpico. Dominio della squadra di De Rossi che è passata in vantaggio con Dybala al 13′, al 43′ il raddoppio di Lukaku. Nella ripresa il 3-0 di Mancini al 64′ e il 4-0 finale firmato da Cristante. Il Brighton di De Zerbi si è reso pericoloso in poche occasioni. Da segnalare un auto palo di Ndicka colpito a inizio partita. Tra una settimana il ritorno in Inghilterra.

