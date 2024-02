Gol di Leao per i rossoneri e di Koopmeiners su rigore per i bergamaschi

Milan-Atalanta termina 1-1 nel posticipo della 26/a giornata di Serie A. I gol di Leao al 2′ e di Koopmeiners al 42′ su rigore. Il Milan scivola a -4 dalla Juve nella corsa al secondo posto, mentre l’Atalanta si fa scavalcare dal Bologna che è ora quarto con due punti di vantaggio: ma i nerazzurri hanno una gara in meno. Partita vibrante a San Siro con Leao che si sblocca in campionato dove non segnava addirittura dal 23 settembre contro il Verona, dall’altra parte però c’è il solito Koopmeiners con il decimo gol stagionale (ottavo in campionato) a tenere in piedi la Dea insieme ad un grande Carnesecchi. Il Milan ha spinto di più ma non è riuscito a concretizzare le occasioni create anche per la serata di scarsa vena di Guroud e Pulisic, merito all’Atalanta che anche se non è parsa brillantissima si è confermata compagine solida e difficile da battere. Ora i ragazzi di Gasperini sono attesi dal recupero di campionato contro l’Inter per provare a riprendersi la quarta posizione.

