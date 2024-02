Il centrocampista bianconero in platea per l'evento promosso dalla Regione Piemonte

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli in platea al Teatro Agnelli di Torino, dove ha preso parte all’evento ’Perdere tutto non è un bel gioco’, incontro promosso dalla Regione Piemonte per sensibilizzare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo. Il giocatore bianconero sta scontando una squalifica di sette mesi dai campi da gioco per scommesse sportive su piattaforme illegali.

