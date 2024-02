Ancora fuori Calhanoglu e Thuram, in porta dovrebbe tornare Sommer

Alla ricerca dell’undicesima vittoria per continuare la corsa scudetto. L’Inter ospita l’Atalanta nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A, rinviata per l’impegno della squadra di Simone Inzaghi in Supercoppa lo scorso gennaio. I nerazzurri nel 2024 sanno solo vincere. Dieci successi tra campionato, Supercoppa e Champions League, che hanno rappresentato una svolta portando il primo trofeo dell’anno. Tre punti mercoledì consentirebbero ai nerazzurri di portarsi a +12 sulla Juventus seconda.

Simone Inzaghi, che non ha parlato alla vigilia della sfida agli orobici, sarà ancora una volta senza due pedine fondamentali del suo undici base. Calhanoglu e Thuram non saranno della partita. Due assenze che sarebbero pesanti per qualsiasi squadra ma, come ha dimostrato il match vinto contro il Lecce, non per l’Inter. Asllani in cabina di regia continua a mostrare segnali di una crescita continua e in attacco sia Sanchez che Arnautovic hanno dimostrato di poter portare il loro contributo alla causa della seconda stella. Dopo la maxi rotazione del match contro il Lecce, Inzaghi dovrebbe recuperare Sommer in porta e riproporre Pavard e Bastoni titolari in difesa e Barella dal 1′ al centrocampo. In attacco capitan Lautaro, che domenica ha sfondato il muro delle 100 reti, proverà a continuare la sua scalata nella classifica all time dei bomber nerazzurri.

Gasperini: “Nessun problema Scamacca”

In casa Atalanta, mister Gian Piero Gasperini, ex del match, proverà uno sgambetto per riprendersi il quarto posto Champions in attesa di sfidare il Bologna domenica. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei bergamaschi ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi: “L’Inter – ha detto Gasperini – è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare con questa qualità nonostante la grande storia”. Gasperini ha poi sgonfiato il ‘caso Scamacca’ dopo la prestazione contro il Milan: “Si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema“. Per quanto riguarda la formazione possibile un turno di riposo per De Ketelaere. In attacco dovrebbero esserci proprio Scamacca e Lookman.

