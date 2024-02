Doppietta di Martinez, Frattesi e De Vrij per i nerazzurri, sempre più primi in classifica

Una doppietta di Lautaro Martinez e i gol di Frattesi e De Vrij consentono all’Inter di passare per 4-0 anche a Lecce e portare a dieci la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni in questo 2024. Il Toro sale a quota 22 centri in questo campionato, 101 il suo totale in Serie A a conferma di un ruolo sempre più di trascinatore della squadra di Simone Inzaghi. Con i tre punti del Via del Mare l’Inter consolida il primato in classifica con 66 punti, sempre a +9 sulla Juventus e con una gara ancora da recuperare. Il countdown verso lo Scudetto della stella procede a ritmo incessante. Terzo ko consecutivo, invece, per il Lecce che resta inchiodato a quota 24 punti a +4 sulla zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata