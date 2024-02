I gol di Kayode e Bonaventura, mentre il momentaneo vantaggio biancoceleste è stato siglato da Luis Alberto

Vittoria in rimonta per la Fiorentina nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A. Allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, la Lazio cade 2-1. Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti al 45′, poi i viola ribaltano la gara con le reti di Kayode al 61′ e di Bonaventura al 69′, a segno subito dopo il rigore sbagliato da Gonzalez (palla sul palo). La Fiorentina scavalca così in classifica la squadra allenata dal toscano Maurizio Sarri e sale al settimo posto con 41 punti, a +1 sugli avversari di stasera.

