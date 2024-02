Dybala traina i giallorossi con una tripletta

La Roma ha battuto il Torino 3-2 nel match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. A decidere il match una tripletta di Dybala in gol al 42′ su rigore, al 58′ e al 69′. Per il Toro momentaneo pari di Duvan Zapata al 45′, autorete di Huijsen all’89’. Grazie a questa vittoria la Roma continua la sua corsa verso un posto Champions e si porta a 44 punti in classifica. Il Torino resta fermo a quota 36.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata