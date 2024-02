I bianconeri tornano alla vittoria dopo quattro turni

La Juventus all’ultimo minuto supera il Frosinone 3-2 nella gara valida per la 26ma giornata di serie A disputata all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri in vantaggio con Vlahovic al 2′ ma gli ospiti prima pareggiano con Cheddira al 14′ e poi vanno al sorpasso con Brescianini al 27′. Ancora Vlahovic al 32′ riporta la Juve in parità. Nella ripresa rete di Rugani al 94′ che consente ai bianconeri, che mancavano la vittoria da quattro turni (21 gennaio contro il Lecce), di consolidare il secondo posto.

