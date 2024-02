Si chiama Cr7 Signature Museum ed espone i beni e i trofei più preziosi del fuoriclasse portoghese

Un museo a Riyad, in Arabia Saudita, per raccontare e celebrare la carriera calcistica di Cristiano Ronaldo. Si chiama Cr7 Signature Museum ed espone i beni e i trofei più preziosi del fuoriclasse portoghese, oggi in forze all’Al Nassr nel campionato saudita. Dal Pallone d’Oro alla Coppa dei Campioni, gli ospiti possono ammirare i successi di Ronaldo in prima persona. Ci sono anche aree interattive e giochi per bambini e adulti.

