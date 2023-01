L'emittente ha acquisito i diritti delle partite dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo gioca in esclusiva su Sportitalia, in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre. L’emittente diretta da Michele Criscitiello ha acquisito i diritti per la trasmissione della stagione della Roshn Saudi League in cui milita l’Al Nassr, la nuova squadra del vincitore di cinque Palloni d’Oro. Un accordo che consentirà agli appassionati italiani di non perdersi nulla dell’avventura di CR7 in Arabia Saudita, l’ultima sfida della straordinaria carriera dell’attaccante portoghese.

A partire da domenica 22 gennaio – si legge in una nota – Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre tutte le partite dell’Al Nassr. Si comincia con Al Nassr-Ittifaq (in programma alle ore 18,30), attesissimo debutto di Ronaldo con la nuova maglia. La copertura del campionato saudita sarà ampia: ogni settimana è prevista la diretta non solo delle sfide dell’Al Nassr (sempre sul canale 60 del digitale terrestre) ma anche di un’altra partita a rotazione.

