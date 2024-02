Per il tribunale di Barcellona è colpevole di stupro: dovrà scontare 4 anni e mezzo di carcere

La legale di Dani Alves, Inés Guardiola, ha dichiarato che ricorreranno in appello contro la sentenza del tribunale di Barcellona che ha ritenuto il giocatore brasiliano colpevole di aver violentato una donna in un nightclub della città catalana e lo ha condannato a quattro anni e mezzo di carcere. I giudici hanno inoltre ordinato ad Alves di pagare 150.000 euro di risarcimento alla donna, vietandogli di avvicinarsi alla sua casa o al luogo di lavoro e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo per nove anni. L’ex giocatore di Barcellona e Juve è in carcere da quando è stato arrestato il 20 gennaio 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata