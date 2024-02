L'ex terzino del Barcellona è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente una donna

Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente una donna in una discoteca di Barcellona. La giuria di tre giudici del tribunale di Barcellona ha condannato Alves a quattro anni e sei mesi. L’ex terzino di Siviglia, Barcellona e Juventus, 40 anni, ha negato qualsiasi accusa durante il processo che si è svolto questo mese nell’arco di tre giorni. La sentenza può essere impugnata.

I giudici hanno stabilito che Alves ha aggredito sessualmente la donna la mattina presto del 31 dicembre 2022. La ragazza ha denunciato di essere stata violentata nel bagno di un esclusivo nightclub di Barcellona. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a nove anni di carcere per il calciatore, mentre i legali che rappresentano la donna puntavano a una condanna di 12 anni. La difesa aveva chiesto invece l’assoluzione dell’atleta o, in caso di condanna, una pena di un anno più un risarcimento di 50.000 euro per la vittima.

Alves è in carcere da quando è stato arrestato il 20 gennaio 2023. Le sue richieste di uscire su cauzione sono state respinte perché il tribunale lo ha considerato a rischio di fuga. Il Brasile non procede con l’estradizione dei propri cittadini quando vengono condannati in altri Paesi.

