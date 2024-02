Reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker per gli orobici. Emiliani sempre più giù in classifica

L’Atalanta ha sconfitto 3-0 il Sassuolo in una partita valida per la 25esima giornata di Serie A. Per la squadra di Gasperini a segno Pasalic, Koopmeiners e Bakker. Serata decisamente negativa invece per gli 11 di Dionisi, che hanno anche sbagliato un rigore con Pinamonti. Atalanta sola al quarto posto in classifica con 45 punti, mentre il Sassuolo viene agganciato dal Verona (che oggi ha pareggiato con la Juventus) al terzultimo posto, a 20 punti.

