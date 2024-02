Dopo il trauma riportato durante la gara contro il Verona

In seguito al trauma riportato sabato sera durante la gara di campionato Hellas Verona-Juventus, il difensore bianconero Danilo “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso il JMedical”. Lo comunica la Juventus in una nota, precisando che “gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno“. Per il difensore si profila uno stop di 10-15 giorni.

