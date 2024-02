I bianconeri vedono ulteriormente allontanarsi la vetta

Juventus e Verona hanno pareggiato 2-2 l’incontro di sabato pomeriggio valevole per la 25esima giornata di Serie A. Due volte in vantaggio, con Folorunsho all’11esimo e con Noslin al 51esimo, i veronesi sono stati riacciuffati dalle reti di Vlahovic su rigore al 28′ e Rabiot al 55′. La squadra di Massimiliano Allegri vede allontanarsi ulteriormente la vetta, con l’Inter ora a +9 e con una giornata da recuperare.

Allegri: “Riordinare idee e chiarire obiettivo, pareggio per ripartire”

“Una partita come questa la potevi anche perdere, nonostante 2-3 situazioni favorevoli alla fine. Credo che bisogna riordinare le idee e chiarire bene l’obiettivo. In questo momento prendiamo gol con troppa facilità, soprattutto oggi. Questo pareggio serve per ripartire e preparare al meglio la partita con il Frosinone”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in casa dell’Hellas Verona.

“La cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare è l’atteggiamento che ci consente di portare a casa delle partite che portavamo a casa nei primi quattro mesi – ha aggiunto – Il calcio è bello da una parte e brutto dall’altra, ci metti tanti a costruire ma poco per distruggere. Abbiamo fatto due punti in quattro partite, è giusto darsi una riordinata generale”.

