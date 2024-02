Il tecnico della Nazionale in visita al 'Suning Training Centre' di Appiano Gentile

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha fatto visita all’Inter al ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi è impegnata a prepare la prossima sfida di campionato alla Roma in programma sabato pomeriggio allo stadio ‘Olimpico’. Saluti e abbracci per il tecnico azzurro che ha osservato in particolare Nicolò Barella – che oggi compie 27 anni – Matteo Darmian, Federico Di Marco, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

