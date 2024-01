Sul podio anche Simone Inzaghi e il predecessore Stefano Pioli. È la seconda della sua carriera dopo quella del 2004/2005 da allenatore dell'Udinese

Luciano Spalletti è stato premiato con la Panchina d’Oro per la stagione 2022/23. L’attuale ct della nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli è stato il più votato dai colleghi allenatori presenti oggi a Coverciano. Per Spalletti si tratta della seconda Panchina d’Oro in carriera dopo quella vinta nel 2004/05 per il lavoro all’Udinese. “Quando ho visto il video prima mi è venuto quasi da piangere per quello che ho vissuto in quella città – ha aggiunto ricordando l’avventura al Napoli – A quella città vanno fatti particolari complimenti perché in quel periodo che sta vincendo e in cui ha vinto ha saputo accogliere qualsiasi colore di qualsiasi altra maglia che avesse voluto festeggiare con loro. Ha fatto veramente vedere che il calcio è bello e la vittoria vera è quella senza confini, dove tutti possono partecipare e divertirsi“.

