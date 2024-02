Almoez Ali ha firmato il gol decisivo a dieci minuti dal termine del match

Il Qatar batte 3-2 l’Iran e accede alla finale di Coppa d’Asia, dove affronterà la Giordania.

Il racconto della partita

Iran avanti dopo quattro minuti con il giallorosso Azmoun. Poi rimonta del Qatar con le reti di Abdulsallam e Afif. Nella ripresa il rigore di Jahanbakhsh riequilibra i conti ma Almoez Ali firma il gol decisivo a dieci minuti dal termine. L’Iran, infine, chiude in dieci uomini per l’espulsione di Khalilzadeh. La finale è in programma il 10 febbraio.

