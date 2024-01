Screenshot da Twitter

Prima storica qualificazione per la nazionale del paese che da più di 10 anni è devastato dalla guerra civile

Storico risultato per la nazionale siriana di calcio che martedì, superando l’India con il punteggio di 1-0, ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale di Coppa d’Asia. Una gioia straordinaria per un Paese devastato da più di dieci anni di guerra civile. E per una nazionale che in panchina ha una vecchia conoscenza del calcio italiano: Hector Cuper, ‘El Hombre Vertical’ che allenò l’Inter dal 2001 al 2003 perdendo lo scudetto 2002 all’ultima giornata nel famoso, e fatale, 5 maggio contro la Lazio.

Al triplice fischio finale della sfida contro l’India, si sono scatenate le lacrime di gioia di giocatori e tifosi. E anche dei giornalisti della tv siriana che intervistavano Cuper: è diventato virale il video in cui il reporter siriano e il traduttore inviati in Qatar non riescono a trattenere il pianto mentre parlano con il mister argentino.

🇸🇾 Syria’s translator and interviewer couldn’t hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16. Manager Héctor Cúper wasn’t quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT — COPA90 (@Copa90) January 23, 2024

