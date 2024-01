Il progetto è stato realizzato dallo studio Arco Associati. Il sindaco del capoluogo lombardo: "Dobbiamo fare di tutto per far rimanere le squadre in città"

Inter e Milan stanno stanno costruendo il loro futuro lontano dallo stadio San Siro ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ci sta. “Ci sono tanti motivi di buonsenso, dal lato nostro, che ci dicono che l’opzione di ristrutturare San siro è l’opzione”. Lo ha detto il primo cittadino nel corso della commissione consiliare a Palazzo Marino in cui sarà presentato il progetto per di rifacimento da parte dello studio Arco Associati.

Anche se al momento questo “è solo uno studio”, ha premesso il sindaco, contiene “alcuni elementi di novità. Ma la cosa più importante per le squadre è che secondo i progettisti i lavori si possono fare senza chiudere lo stadio”, ha sottolineato Sala. “Da sindaco anche della Città Metropolitana, è chiaro non farei nulla per oppormi a ipotesi su nuovi stadi in Comuni che non siano Milano. Ciò non toglie che si possa ragionare se dobbiamo fare di tutto per far rimanere le squadre a Milano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata