E' stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano: il costo di 300 milioni di euro

Una ristrutturazione dello stadio di San Siro che permetterà alle squadre di continuare a giocare senza chiudere l’impianto. È questo il progetto del valore di 300 milioni di euro, presentato mercoledì mattina a Palazzo Marino in commissione dallo Studio Arco Associati. Il progetto, che prevede la realizzazione di un quarto anello del Meazza, consta di due parti: una relativa allo stadio e una relativa alla riqualificazione urbanistica del quartiere. “Io non ho nessuna pretesa di far cambiare idea alle squadre, spero semplicemente che possa questo progetto essere considerato, valutato e poi le società dei calcio legittimamente faranno le proprie scelte. Il progetto è pensato secondo una logica di pacchetti per cui potremmo fare una prima parte, addirittura prima dell’inaugurazione dell’Olimpiadi e via via fare tutte le altre”, ha spiegato l’architetto Giulio Fenyves a margine della commissione: “Nel nostro team di progettazione abbiamo l’onore di avere l’ingegnere Stefano Calzolari che ai tempi 30enne collaborò con il professor Baglio alla redazione del progetto di costruzione del terzo anello”, ha proseguito il Fenyves che sui costi dell’intervento ha spiegato: “Noi abbiamo valutato in 235 milioni i costi per l’intervento degli interni. costo di pura costruzione, a questi ovviamente vanno aggiunti i costi tecnici, quindi le spese per l’IVA, con gli oneri, per i professionisti”.

