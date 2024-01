Como sconfitto in casa contro l'Ascoli, il Cosenza supera il Sudtirol 1-0

I risultati delle partite di Serie B di sabato 27 gennaio, valevoli per la 22esima giornata del campionato cadetto. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

La capolista Parma cade a Modena

Nella finestra di partite delle 14:30, passo falso della capolista Parma sconfitta nel derby contro il Modena per 3-0 (reti di Battistella, Abiuso e Ponsi). Ne approfittano la Cremonese che supera in casa il Brescia per 1-0 (gol di Abrego) e il Venezia che piega la Ternana (Busio) con lo stesso risultato: le due inseguitrici si portano ora a 4 punti dalla vetta, con il Parma che mantiene la testa con 45 punti, scavalcando il Como sconfitto in casa contro l’Ascoli per 2-0 (Mendes e autorete di Cassandro) e fermo a 39 punti. Il Cosenza supera in trasferta il Sudtirol 1-0 (Frabotta).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata