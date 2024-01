Circa 400 persone, al termine della partita di Coppa Italia, hanno tentato di dirigersi verso Ponte Milvio dove si trova l’area di parcheggio destinata ai tifosi biancocelesti

Due gruppi di tifosi della Roma, composti in tutto da circa 400 persone, al termine del derby di Coppa Italia hanno tentato in più modi di dirigersi verso Ponte Milvio dove si trova l’area di parcheggio che era destinata ai tifosi laziali. Per evitare che si creassero scontri tra le tifoserie, la polizia ha effettuato alcune cariche di alleggerimento in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini. In via Sacconi tre romanisti sono stati bloccati. L’intervento dei contingenti schierati dall’ufficio di Gabinetto della questura ha evitato che le due tifoserie si scontrassero.

