Decide Zaccagni su rigore. Tensione nel finale con un'espulsione per parte

La Lazio ha battuto la Roma per 1-0 nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A decidere il match il gol su rigore di Zaccagni al 51esimo minuto. Molta tensione nel finale con le espulsioni di Pedro nella Lazio e di Azmoun nella Roma. I biancocelesti avanzano in semifinale, dove incontreranno la vincente del match tra Juventus e Frosinone.

