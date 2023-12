I bergamaschi superano il Napoli in classifica

L’Atalanta ha battuto il Lecce per 1-0 nell’anticipo della 18/a giornata di Serie A. Decisivo un gol di Lookman al 58′, per l’attaccante nigeriano è il settimo centro stagionale in campionato. In partenza per la Coppa d’Africa, per Gasperini sarà un bel problema farne a meno. Con i tre punti conquistati oggi, la Dea scavalca momentaneamente la Roma e il Napoli al sesto posto con 29 punti e resta in corsa per un posto in Europa. Seconda sconfitta di fila per il Lecce, che resta fermo a quota 20 punti, a +7 sulla zona retrocessione.

Partita inizialmente bloccata, con l’Atalanta vicina al gol nel primo tempo in una sola occasione con un palo di Scamacca. Lecce molto attento in fase difensiva, pochissimi gli spazi lasciati alla Dea. I salentini si rendono pericolosi per la prima volta all’inizio della ripresa con Krstovic, che di testa manda la palla di poco a lato. La reazione della squadra di Gasperini con un altro legno, questa volta una traversa, colpita da Pasalic. E’ il preludio al gol che arriva poco dopo con il solito Lookman, bravo a battere il portiere del Lecce con un preciso diagonale rasoterra.

Sbloccato il risultato, l’Atalanta gioca sul velluto sfiorando a più riprese il raddoppio ancora con Scamacca, Lookman e con il neo entrato Muriel. Il Lecce, dal canto suo, non si arrende e a sua volta per poco non trova il pari con un diagonale di poco a lato dell’ex Piccoli. Quasi nel recupero, infine, ancora salentini a un passo dal pareggio con Oudin, con un super Carnesecchi a salvare la Dea.

