De Laurentiis dopo la gara: "Situazione della squadra è solo colpa mia"

Al Maradona il Napoli, anche se privo di Osimhen, è padrone del campo nel primo tempo e pericoloso più volte con Kvaratskhelia, Raspadori e gli inserimento di Anguissa. Il Monza si difende e riparte, brianzoli vicini alla rete con Pedro Pereira dalla distanza. Poco dopo la mezzora si rivede il Napoli con Kvara che entra in area e prova a sorprendere Di Gregorio con un sinistro a giro di poco a lato. Prima dell’intervallo altra occasione per gli azzurri con Anguissa che impegna di testa Di Gregorio da centro area, sulla respinta del portiere poi Di Lorenzo spara alto. In avvio di ripresa di nuovo Napoli pericolosissimo con Kvaratskhelia fermato solo da un super Di Gregorio. La risposta del Monza che impegna Meret in contropiede, poi sul proseguimento dell’azione Mario Rui intercetta con un braccio un tiro di Colpani da centro area e per l’arbitro è rigore: dal dischetto Pessina si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che para il tiro debole del centrocampista. Proprio Meret deve uscire subito dopo per infortunio, al suo posto il giovane Contini. La partita si scalda, sale il nervosismo, e ne fa le spese Mazzarri che viene espulso per proteste. Il Napoli nel finale prova il forcing ma non riesce a sfondare il muro brianzolo, in pieno recupero infatti è ancora un super Di Gregorio a dire di no al giovane Gaetano. Punto che serve a poco alla squadra di Mazzarri, prezioso invece per i ragazzi di Palladino.

De Laurentiis: “Situazione del Napoli solo colpa mia”

In seguito al match c’è stato il mea culpa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla attuale crisi di risultati dei partenopei. “Tutto quello che è successo è solo colpa mia, non dell’allenatore e dei calciatori. Per questo devo chiedere scusa ai tifosi napoletani, ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto”, ha detto il patron azzurro in una breve conferenza stampa al Maradona.

