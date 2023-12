“Il sistema va cambiato”, dicono dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che di fatto rilancia il progetto della Superlega i tifosi di Inter, Milan e Juve sembrano non avere dubbi: “Il sistema va cambiato per il meglio. Le cose nuove sono sempre da sposare”, dicono gli appassionati di calcio, interpellati per le strade di Milano.

