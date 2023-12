Sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Florentino Perez: "Inizia nuova era, club padroni proprio destino"

“Le norme di Fifa e Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la Superlega, violano il diritto dell’Ue“. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza storica che di fatto dà il via libera alla creazione della Superlega. “Esse sono infatti contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi“, rileva la Corte Ue, secondo cui “i poteri della Fifa e della Uefa non sono disciplinati da alcun criterio che ne garantisca il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato“.

Secondo la Corte Ue sono “illegali” le norme che richiedono l’autorizzazione preventiva di Uefa e Fifa per la creazione di qualsiasi progetto per una nuova competizione, così come la previsione di sanzioni per le squadre e i giocatori che vi prenderebbero parte. “Allo stesso modo, le norme che garantiscono alla Fifa e alla Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti legati a queste competizioni rischiano di restringere la concorrenza, data l’importanza di queste competizioni per i media, i consumatori e i telespettatori dell’Ue”.

Inoltre, viene rimarcato, “l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento dei diritti mediatici costituiscono, comunque, attività economiche. Devono rispettare le regole della concorrenza e la libera circolazione, anche se l’attività economica dello sport è caratterizzata da alcune specificità, come l’esistenza di associazioni dotate di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori”. La Corte sottolinea inoltre che, “parallelamente a tali poteri, le stesse Fifa e Uefa organizzano competizioni calcistiche”.

Per la Corte Ue, “la Fifa e la Uefa si trovano in una situazione di abuso di posizione dominante” e “le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi“. Poi la precisazione: “Ciò non significa che una competizione come il progetto della Superlega debba necessariamente essere approvata. La Corte, essendosi occupata in generale delle norme Fifa e Uefa, nella sua sentenza non si pronuncia su quello specifico progetto. Ma in parallelo, le norme Fifa e Uefa relative allo sfruttamento dei diritti dei media sono tali da essere dannose per il calcio europeo, i club, tutte le società che operano nei mercati dei media e, in ultima analisi, per i consumatori e i telespettatori, impedendo loro di fruire di competizioni potenzialmente innovative o interessanti”. “Spetta tuttavia al Tribunale del commercio di Madrid -conclude la Corte Ue- verificare se queste regole possano essere vantaggiose per le diverse parti, ad esempio garantendo una redistribuzione solidale delle risorse e dei profitti generati da tali diritti”.

Uefa: “Sentenza Corte Ue non la convalida”

“La Uefa prende atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di giustizia europea nel caso della Superlega europea. Questa sentenza non significa un avallo o una convalida della cosiddetta ‘Superlega’; sottolinea piuttosto una lacuna preesistente nel quadro della pre-autorizzazione della Uefa, un aspetto tecnico che è già stato riconosciuto e affrontato nel giugno 2022. La Uefa confida nella solidità delle sue nuove regole, e in particolare nel rispetto di tutte le leggi europee pertinenti e regolamenti”. È il commento della Uefa riguardo la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in favore della Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.

“La Uefa – si legge nella dichiarazione – rimane risoluta nel suo impegno a sostenere la piramide del calcio europeo, garantendo che continui a servire gli interessi più ampi della società. Continueremo a modellare il modello sportivo europeo collettivamente con le federazioni nazionali, le leghe, i club, i tifosi, i giocatori, gli allenatori, le istituzioni dell’Ue, i governi e i partner”. “Confidiamo – sottolinea in conclusione la Uefa – che la piramide calcistica europea basata sulla solidarietà, che i tifosi e tutte le parti interessate hanno dichiarato come il loro modello insostituibile, sarà salvaguardata dalla minaccia di scissioni da parte delle leggi europee e nazionali”.

Florentino Perez: “Inizia nuova era, club padroni proprio destino”

“Accogliamo con enorme soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nei prossimi giorni studieremo attentamente questa decisione dalla portata storica. Il calcio europeo non sarà mai un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino. Ci riteniamo capaci di promuovere le competizioni che consideriamo. L’Europa delle libertà ha trionfato”. Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, commenta la decisione della Corte Ue che ha dato torto a Fifa e Uefa sulla Superlega, stabilendo che da parte dei due organismi c’è un abuso di posizione dominante.

“Diritto, ragione e libertà prevalgono. Settanta anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Sarà aperta a tutti, sarà imposto il merito sportivo così come rispetto del fair play finanziario. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo. Nessuno ha detto che porre fine a un monopolio sarebbe facile. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie”. E ancora: “Siamo all’inizio di una nuova era, potremo lavorare liberamente e senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Il nostro destino appartiene a noi e abbiamo davanti a noi una grande responsabilità. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio”.

Ceo A22 sport: “Monopolio Uefa finito, calcio è libero”

“Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega. Per i club: le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite”. Lo dichiara Bernd Reichart, ceo di A22 Sports, dopo che la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in favore della Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.

Liga: “È modello egoista e elitario”

“Oggi più che mai ricordiamo che la Superlega è un modello egoista ed elitario. Qualsiasi format che non sia totalmente aperto con accesso, anno dopo anno, attraverso i campionati nazionali, è un modello chiuso. Il calcio europeo ha già parlato, non insistete”. È il commento della Liga spagnola dopo che la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in favore della Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.

Tebas: “C’è già confusione, servono regole trasparenti e oggettive”

“Stanno già iniziando a fare confusione, come avevo avvertito. Si è sempre potuto organizzare competizioni al di fuori di Uefa e Fifa, questo non può essere proibito. La questione sono le loro condizioni per convivere sotto l’organizzazione della Uefa e della Fifa”. È il commento di Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, dopo che la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in favore della Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.

“Devono esserci regole trasparenti, chiare e oggettive per l’approvazione delle competizioni. Non basta semplicemente disapprovare”, ha scritto su X. “Servono una struttura normativa, oggettiva, che richieda condizioni comparabili all’intero settore, ma che non sia lasciato alla libera discrezionalità dei vertici specifici di Fifa e Uefa, perché si creerebbe una situazione di abuso di potere dominante. Già nel 2022 la Uefa ha stabilito una procedura per autorizzare nuove competizioni a cui la Superliga può partecipare”, ha aggiunto Tebas.

