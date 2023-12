Il tecnico portoghese: "Peccato non averlo nelle prossime partite"

“Paulo l’anno scorso ha fatto un numero di partite più alto di quello che ha fatto con la Juve nella stagione precedente. Quest’anno ha avuto un problema a Cagliari e adesso questo, però alla fine è uno che quando sta in campo ci dà tanto. Preferisco dire che siamo fortunati ad averlo, e io come allenatore sono molto felice di averlo”. Così il tecnico della Roma Josè Mourinho ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff Tiraspol a proposito dell’ennesimo infortunio muscolare che ha colpito Dybala, out fino a fine anno.

“E’ un giocatore importante per il nostro gioco offensivo – ha aggiunto il portoghese – E’ un peccato, quando arriveremo a questo ciclo di partite contro avversari di altissimo livello (Bologna, Napoli e Juve, ndr) ci mancherà tanto, però tornerà e quando lo farà la squadra sarà migliore”.

Mourinho: “Primo posto? Noi dobbiamo fare nostro lavoro e vincere”

“Siamo qualificati, abbiamo poche possibilità di finire primi ma non si sa mai quello che può succedere. Lo Slavia è più forte del Servette, deve vincere però magari non vince. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare e vincere, per rispetto dei tifosi ma anche per rispetto del calcio”, ha poi aggiunto il lusitano sulla situazione della Roma in Europa League. “Se lo Slavia pareggia noi dobbiamo vincere con cinque gol di scarto, cosa che sarà molto difficile, per noi andiamo avanti in maniera positiva – ha aggiunto – Dobbiamo fare dei cambi obbligati più che per mia decisione, però ci saranno opportunità per degli altri, come Belotti che lavora benissimo ed è in un buon momento di forma”.

