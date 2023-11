La squadra di Mourinho sicura almeno dei playoff

La Roma pareggia 1-1 a Ginevra contro il Servette nel penultimo turno del Gruppo G della fase a gironi di Europa League e conquista la qualificazione al secondo turno.

Giallorossi in vantaggio con Lukaku al 22′ e pareggio degli elvetici con Bedia al 50′. E’ però un pareggio amaro che allontana la squadra di Jose Mourinho dalla possibilità di accedere al primo posto ed evitare i playoff in virtù del successo dello Slavia Praga che ha superato nel finale il Tiraspol per 3-2 portandosi a 12 punti, a due lunghezze di vantaggio sui giallorossi. La Roma è obbligata a vincere contro lo Sheriff all’Olimpico il 14 dicembre prossimo mentre allo Slavia Praga basterà non perdere in casa contro il Servette.

