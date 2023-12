Tegola per Josè Mourinho. L'attaccante argentino è uscito al 25' dell'ultima sfida di campionato giocata contro la Fiorentina

Tegola per Josè Mourinho. Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. L’attaccante della Roma sarà fuori tre settimane circa, quindi per lui il 2023 finisce al 25′ dell’ultima sfida di campionato giocata contro la Fiorentina, quando è stato costretto ad uscire per infortunio.

Per Azmoun, invece, sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.

