I giallorossi finiscono il match in nove uomini dopo le espulsioni di Zalewski e Lukaku

È terminato 1-1 il match dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina valido per la 15a giornata di Serie A. Al vantaggio di testa di Lukaku al 5′ del primo tempo ha risposto, sempre di testa, Martinez Quarta al 21′ della ripresa. I giallorossi hanno finito la partita in nove uomini per le espulsioni di Zalewski al 19′ della ripresa e di Lukaku al 42′. La squadra di Mourinho sale così a 25 punti, agganciando il Bologna al quarto posto, mentre i viola avanzano a quota 24.

