La squadra di Inzaghi torna a + 2 sulla Juve. Sul tabellino Chalanoglu (su rigore), Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez

Sorpasso e controsorpasso, ancora una volta. All’Inter basta un tempo per travolgere una impaurita Udinese nella bolgia di San Siro e riprendersi la vetta della classifica in Serie A a scapito della Juventus. Una vittoria netta per 4-0, grazie alle reti, tutte racchiuse in meno di dieci minuti, di Calhanoglu su rigore, Dimarco e Thuram. Nella ripresa Lautaro Martinez mette la ciliegina sulla torta, firmando il suo 14esimo gol stagionale. Decimo clean sheet stagionale per la Beneamata.

La squadra di Cioffi ha provato nella prima mezzora a reggere l’urto della corazzata nerazzurra, sfiorando anche la rete. Ma dopo che l’arbitro La Penna con la complicità del Var ha assegnato un rigore a dir poco generoso all’Inter per un fallo di Perez su Lautaro, i friulani si sono sciolti come neve al sole incassando le altre due reti che hanno reso la ripresa poco più di un allenamento. In classifica Inter di nuovo prima con 38 punti a +2 sulla Juve e soprattutto a +9 sul Milan, per la squadra di Inzaghi prosegue la cavalcata verso lo Scudetto della seconda stella che difficilmente qualcuno potrà fermare. Per l’Udinese, invece, secondo ko nelle ultime quattro partite e zona retrocessione di nuovo vicina. La scossa per il cambio di panchina tra Sottil e Cioffi sembra essersi esaurita…

