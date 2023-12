Prosegue la striscia vincente dei Bianconeri che salgono a 36 punti in classifica. Delusione per la squadra di Mazzarri ferma a 24

La Juventus supera 1-0 all’Allianz Stadium il Napoli nell’anticipo della 15/a giornata di Serie A e torna in testa alla classifica salendo a 36 punti, a +1 sull’Inter. Decisivo il gol di testa al 6′ della ripresa di Gatti su cross di Cambiaso. Per i campioni d’Italia, che restano fermi a quota 24, si tratta della seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella contro l’Inter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata