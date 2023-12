Per la squadra di Pioli le reti di Giroud e Jovic

Una doppietta di Lookman e un gol geniale di Muriel in pieno recupero consentono all’Atalanta di battere per 3-2 il Milan, nel terzo anticipo della 15/a giornata di Serie A. Ai rossoneri non bastano l’ottavo centro stagionale di Giroud in campionato, sesto in trasferta, e il secondo gol consecutivo di Jovic ad evitare la sconfitta. Un ko pesante per la squadra di Pioli, che rischia stasera di ritrovarsi a -9 dalla vetta della classifica in caso di vittoria dell’Inter contro l’Udinese.

Per il Milan momento complicato e sconfitta pesante anche psicologicamente a pochi giorni dalla decisiva sfida in Champions League in casa del Newcastle. L’Atalanta, invece, torna alla vittoria dopo cinque giornate e soprattutto ottiene i primi tre punti contro una big in questo campionato. Trascinata dai suoi tifosi, la Dea si riporta al settimo posto in classifica con 23 punti alla pari della Fiorentina impegnata domenica sera contro la Roma. La Gasperini band torna in corsa per l’Europa e si conferma avversario rognoso per tutti.

