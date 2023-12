Gli scaligeri fermano i biancocelesti. Baroni: "Punto importante". Sarri: "Noi poco concreti"

La Lazio non va oltre l’1-1 in casa dell’Hellas Verona, nell’anticipo della 15/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che serve a poco alla squadra di Sarri, che sale momentaneamente al’ottavo posto con 21 punti fuori dalla zona Europa. Per il Verona punto importante in chiave salvezza, la squadra di Baroni aggancia momentaneamente l’Empoli a quota 11 punti ma con i toscani che hanno una partita in meno. Terzo pari consecutivo per il Verona, la strada per la salvezza è ancora molto lunga.

Primo tempo giocato su ritmi non altissimi, ma condotta bene dalla Lazio. La squadra di Sarri gestisce il possesso palla e colpisce al momento giusto al 23′, con una prodezza di tacco del grande ex Zaccagni: protagonista di uno splendido gol di tacco. La reazione del Verona arriva nella ripresa, quando la squadra di Baroni trova fiducia e consapevolezza nei propri mezzi fino a raggiungere un meritato pareggio al 70′ con Henry, abile a deviare con il corpo nella porta vuota un cross di Suslov dopo una smanacciata di un Provedel non perfetto. La Lazio subito dopo si vede annullare il possibile 2-1 di Casale, per un fallo dello stesso difensore su Duda al momento dello stacco di testa. Rete cancellata dopo un revisione al Var. Nel finale i padroni di casa restano in dieci per un rosso a Duda, la Lazio torna a spingere ma senza trovare il varco giusto nella difesa gialloblu. A fine partita scintille tre il tecnico del Verona e il gruppo della Lazio, per fortuna senza conseguenze.

Baroni: “Punto Verona importante contro grande squadra”

“Stiamo lavorando, abbiamo cambiato sistema dando una impronta diversa. Abbiamo fatto bene oggi e non era facile contro una squadra come la Lazio che ha tanta qualità. Sono contento per i ragazzi che hanno ottenuto questo risultato. C’è stata compattezza e spirito di sacrificio anche nei momenti difficili”. Così l’allenatore del Verona Marco Baroni commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro la Lazio. “Fino all’espulsione forse c’era anche la possibilità di fare qualcosa in più, poi l’inferiorità numerica ha influito. Ma purtroppo sono cose che nel calcio succedono”, aggiunge il tecnico gialloblù. “Quando si cambia tanto non è facile, ora stiamo diventando una squadra e ci sono dei percorsi di crescita. Ora la squadra sa che può anche recuperare delle partite con la giusta determinazione”, prosegue ancora Baroni. “Fa piacere aver fatto risultato contro una squadra forte, che pratica un calcio offensivo e il valore del risultato è ancora più importante perchè ottenuto contro una squadra importante”, conclude Baroni.

Sarri: “Lazio poco concreta in zona gol, gol Verona casuale”

“Abbiamo fatto una buona partita, ci dispiace per il risultato. Una gara giocata su buoni livelli, dominata dall’inizio alla fine. Sul loro gol era palese che Ngonge voleva crossare e ci rimane il rammarico per non aver sfruttato le tante occasioni create”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Dazn il pareggio esterno contro il Verona.

“E’ mancata quella facilità ad andare in gol che avevamo negli anni scorsi, ma segnali positivi ne ho visti tanti perchè la squadra ha avuto un buon atteggiamento e propositiva. Ci dispiace anche per i tifosi che ci hanno seguito in tantissimi”, aggiunge il tecnico biancoceleste che in ottica futura conclude: “In questo momento noi dobbiamo pensare partita per partita, quindi ora la testa è a mercoledì con la coppa. Oggi il livello di attenzione era alto, il gol preso è stato del tutto casuale”.

