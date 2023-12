I gol di Calhanoglu, Barella e Thuram

L’Inter supera al ‘Maradona‘ il Napoli per 3-0 nella gara valida per la 14ma giornata e si riporta in testa al campionato a 35 punti distanziando di due lunghezze la Juventus. Rete di Calhanoglu al 44′, raddoppio di Barella al 61′ e tris di Thuram all’85’.

