I gol per la squadra di Allegri portano la firma di Rabiot e Gatti in pieno recupero. Vlahovic ha sbagliato un rigore

La Juventus si impone per 2-1 in casa del Monza, nell’anticipo della 14/a giornata di Serie A. Vantaggio di Rabiot al 12′ per la Juve, che in precedenza con Vlahovic aveva sbagliato un rigore parato da Di Gregorio, pareggio brianzolo al 92′ con Valentin Carboni. Poi al 94′ è Gatti in mischia a segnare il gol vittoria per la Juve su assist di Rabiot. Con questo risultato la Juventus si porta momentaneamente al comando della classifica con 33 punti, in attesa del big match di domenica sera tra il Napoli e l’Inter.

