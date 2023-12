La squadra di Spalletti era inserita in quarta fascia. Esordio contro la Nazionale delle Aquile il 15 giugno

Spagna, Albania e Croazia sono le avversarie dell’Italia, inserita nel Gruppo B dei prossimi Europei di calcio che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto ad Amburgo. La squadra di Spalletti era inserita in quarta e ultima fascia. II 15 giugno l’Italia esordirà a Dortmund contro l’Albania. Il 20 giugno a Gelsenkirhen se la vedrà con la Spagna e il 24 di giugno contro la Croazia a Lipsia. La partita inaugurale sarà Germania-Scozia il 14 luglio a Monaco, valida per il gruppo A.

Il quadro dei gironi

Questi i gironi di Euro 2024 sorteggiati ad Amburgo:

Gruppo A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera;

Gruppo B: Spagna, Albania, Croazia, Italia;

Gruppo C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Slovenia;

Gruppo D: Francia, Austria, Olanda, + 1 tra Polonia/Galles/Finlandia/Estonia;

Gruppo E: Belgio, Romania, Slovacchia + 1 tra Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda;

Gruppo F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca + 1 tra Georgia/Grecia/Kazakistan/Lussemburgo.

