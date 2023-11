Decide il match la doppietta di Immobile nel finale

La Lazio batte il Celtic 2-0 e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions League. A decidere il match, valido per la quinta giornata del gruppo E, un super Immobile con una doppietta (82′ e 85′). Grazie a questo successo i ragazzi di Sarri si portano a 10 punti in classifica, con la qualificazione che potrebbe arrivare già questa sera in caso di successo dell’Atletico Madrid contro il Feyenoord.

