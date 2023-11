Immobile illude i biancocelesti. Kastanos e Candreva firmano il successo per la squadra di Filippo Inzaghi

Colpo della Salernitana che supera 2-1 in rimonta la Lazio nel match che ha aperto la 13/a giornata di Serie A. Immobile illude i biancocelesti sbloccando il risultato su rigore al 43′ del primo tempo, nella ripresa però i campani ribaltano la partita grazie alle reti di Kastanos al 10′ e di Candreva al 21′. La squadra di Filippo Inzaghi ottiene così la prima vittoria in campionato e sale a quota 8 punti, tornando in corsa per la salvezza, mentre quella di Sarri rimane ferma a 17, a metà classifica.

