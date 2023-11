Il tecnico bianconero: "No problemi a centrocampo, valuterò se Locatelli dal 1'"

“La partita di domani non decide niente, è importante ma mancano ancora tantissime gare. Sarà bella da giocare, affrontiamo la prima delle classe e i favoriti del campionato, cosa detta da loro stessi”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter. “Giochiamo contro una squadra forte, diciamo la più pronta. Noi stiamo facendo un percorso, loro sono più pronti”, ha spiegato Allegri. “E’ una tappa importante che fa parte di un percorso di crescita della squadra – ha aggiunto – Inter innervosita dalle mie parole? Non credo si siano arrabbiati, hanno detto loro che il loro obiettivo è lo scudetto. Noi stiamo facendo un percorso, l’obiettivo è tornare a giocare in Champions. I ragazzi stanno facendo molto bene, per noi domani è un buon test”.

“Problemi a centrocampo non ne abbiamo. Abbiamo Nicolussi Caviglia e poi Iling e Cambiaso possono fare la mezzala. In questo momento cambiare il modo di giocare e il sistema dopo 12 partite non mi sembra giusto, poi a partita in corsa si può cambiare qualcosa”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “Alex Sandro rientra, Danilo rientrerà credo prima del Monza, su Weah vediamo, Locatelli si è allenato negli ultimi tre giorni, domani valuterò se farlo partire dall’inizio o dalla panchina – ha aggiunto – Chi giocherà davanti? Deciderò domani, Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo delle buone partite come aveva già fatto con la Juve, stanno bene anche Vlahovic, Kean e Milik“.

