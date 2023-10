Contestazione dei tifosi nerazzurri all'attaccante belga passato in giallorosso

(LaPresse) Tutto come previsto: bordate di fischi e insulti all’indirizzo di Romelu Lukaku al momento del suo ingresso in campo a San Siro per il riscaldamento prima di Inter-Roma, gara valida per la 10/a giornata di Serie A. La Curva Nord dell’Inter all’esterno ha distribuito migliaia di fischietti nonostante il divieto della Questura, così all’ingresso del centravanti belga è scoppiato letteralmente il delirio. Pesanti anche gli insulti rivolti al giocatore, inquadrato fisso dal maxi schermo dello stadio. Dal canto suo Lukaku quando è entrato si è rivolto con un applauso ai tifosi della Roma stipati nel terzo anello.

