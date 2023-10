L'attaccante belga, entrando, ha rivolto un applauso ai tifosi giallorossi nel terzo anello

Tutto come previsto: bordate di fischi e insulti all’indirizzo di Romelu Lukaku al momento del suo ingresso in campo a San Siro per il riscaldamento prima di Inter-Roma, gara valida per la 10a giornata di Serie A. La Curva Nord dell’Inter all’esterno ha distribuito migliaia di fischietti nonostante il divieto della Questura, così all’ingresso del centravanti belga è scoppiato letteralmente il delirio. Pesanti anche gli insulti rivolti al giocatore, inquadrato fisso dal maxi schermo dello stadio. Dal canto suo Lukaku quando è entrato si è rivolto con un applauso ai tifosi della Roma stipati nel terzo anello.

Fischi anche all’annuncio delle formazioni

I fischi assordanti e insulti pesantissimi nei confronti di Lukaku sono proseguiti anche alla lettura delle formazioni e soprattutto all’ingresso delle squadre al centro del campo prima della partita. Un boato impressionante proveniente di fatto da tutti i settori dello stadio, nessuno escluso. Quando poi il belga ha toccato il primo pallone della partita, il rumore dei fischietti ha toccato un livello di decibel difficilmente quantificabile. Nessuna coreografia è stata esposta dalla Curva Nord, almeno per ora.

