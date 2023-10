L'attaccante del Napoli ha firmato la rete del 2-0

I risultati delle partite di qualificazione agli Europei 2024 del 15 ottobre 2023.

Georgia-Cipro 4-0, a segno Kvaratskhelia

La Georgia ha superato a Tbilisi la nazionale di Cipro per 4-0 nella gara valida per l’ottava giornata del gruppo A. A segno anche l’attaccante del Napoli Kvaratskhelia che firma la seconda rete dei georgiani andati in vantaggio con Kiteishvili ad inizio ripresa. Di Shengelia e Mikautadze le altre due reti per il poker finale. La Georgia si porta a 7 punti in classifica mantenendo il quarto posto mentre Cipro resta a secco di punti e di gol. In testa al gruppo c’è la Scozia con 15 punti davanti alla Spagna (12) e la Norvegia (10).

