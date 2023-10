Il poker è stato firmato da Bonaventura, doppio Berardi e Frattesi

L’Italia ha superato a Bari per 4-0 Malta, nella gara valida per la settima giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei 2024. Nel primo tempo rete di Bonaventura al 22′ e di Berardi al 46′ e al 63′. Infine poker firmato da Frattesi al 94′.

