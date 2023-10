Il centrocampista indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è indagato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online. Il suo nome sarebbe emerso mentre la squadra mobile di Torino, guidata da Luigi Mitola, stava analizzando un giro di scommesse illegali nell’ambito di un’indagine. Il giocatore non avrebbe alcun ruolo nell’organizzazione delle scommesse ma il suo nome sarebbe emerso tra i profili degli scommettitori. Le piattaforme in questione sarebbero senza licenza. Se si dovesse appurare che il giocatore ha scommesso anche sul suo sport, secondo la giustizia sportiva, potrebbe incorrere in una sanzione.

Le scommesse sportive non sono illecite a meno che non avvengano su piattaforme illegali, prive di licenza. Nel caso del 22enne Fagioli, inoltre, si potrebbero profilare anche problemi di giustizia sportiva: per tutti i tesserati è infatti vietato scommettere su qualsiasi partita di calcio. Se si dovesse accertare che è questo il caso, potrebbe rischiare anche la squalifica.

Fagioli è stato già interrogato dalla procura federale della Figc. E’ quanto apprende LaPresse sul caso del centrocampista indagato dalla procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse su piattaforme online illegali. La procura federale è stata dunque avvisata ed è già al lavoro sul caso. Secondo l’art. 24 del codice di giustizia sportiva, infatti, per tutti i tesserati è fatto divieto di scommettere, sia su piattaforme legali che illegali: “Ai soggetti dell’ordinamenokto federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle” (e “presso i soggetti non autorizzati a riceverle) “che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA” recita l’articolo. La violazione del divieto comporta “la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”.

