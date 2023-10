Ad Acerbi e Lautaro rispondono Orsolini e Zirkzee

L’Inter rallenta in campionato pareggiando 2-2 in casa contro il Bologna nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Acerbi sblocca il risultato all’11’ di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, due minuti dopo Lautaro Martinez raddoppia con un bolide da fuori area. I felsinei accorciano le distanze al 19′ con un calcio di rigore trasformato da Orsolini per un fallo in area dello stesso Lautaro su Ferguson. Nella ripresa Zirkzee al 7′ pareggia i conti con una conclusione precisa dal limite dell’area. I nerazzurri salgono così a 19 punti in classifica, a +1 sul Milan in campo in serata a Marassi contro il Genoa, mentre la squadra di Motta avanza a quota 11.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata